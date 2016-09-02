Отмена пошлины позволит увеличить экспорт пшеницы на 5 млн тонн

Отмена вывозной пошлины положительно повлияет на экспорт пшеницы, позволив увеличить его объемы на 5 млн т - до 30 млн т в год. Об этом заявил «РИА Новости» первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов в рамках Восточного экономического форума.

Власти России собираются отметить экспортную пошлину до июля 2018 г. Сейчас она составляет 50% от таможенной стоимости минус 6500 руб. за т пшеницы, но не менее 10 руб. за т.