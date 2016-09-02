Ростуризм предлагает отменить визы для туристических групп из Индии, Ирана и Вьетнама

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов на Восточном экономическом форуме предложил отменить визы для туристических групп из Индии, Ирана и Вьетнама. «Этот механизм важно расширять. Его нужно распространить на Индию, которая активно развивается. Там растет средний класс, и мы ожидаем, что скоро турпоток из страны будет расти, как из Китая», - заявил Сафонов. То же самое, по его словам, касается Ирана и Вьетнама. В частности, в прошлом году число туристов из Ирана выросло в два раза. Сафонов отметил, что для введения безвизового режима странам необходимо подписать межправительственное соглашение.

Сейчас практика безвизовых поездок действует для туристических групп из Китая. По данным Росстата, в 2015 г. Россию посетили 1,122 млн китайских туристов. В среднем китайская тургруппа в Москве или Санкт-Петербурге насчитывает примерно 40 человек. Маршрут большинства групп пролегает через обе столицы и длится около недели. В пиковый сезон в каждом из городов находится по 200–250 подобных групп, т. е. 8000–10 000 туристов. В Китае такой тур стоит 4000–6000 юаней (40 000–60 000 руб.), в него включен перелет, проживание, транспорт и питание.