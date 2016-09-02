Спрос на чартеры в Турцию превзошел ожидания операторов

Спрос на возобновленные чартерные рейсы в Турцию туроператора Tez Tour превысил все ожидания - самолет А330 на 325 мест в субботу вылетит с полной загрузкой, сообщили порталу «Интерфакс-туризм» в пресс-службе компании в пятницу.

«Первые наши чартерные рейсы вылетят со 100%-ной загрузкой. Все билеты по маршруту Москва - Анталья на ближайшие даты, 3 и 4 сентября, проданы. Речь идет о самолете А330 авиакомпании IFLY вместимостью 325 человек. Мы формировали чартерную полетную программу с умеренным оптимизмом, но в итоге спрос на Турцию превзошел ожидания, при том что продажи стартовали 29 августа, всего за пять дней до вылета», - рассказала PR-директор компании Лариса Аханова.

По ее словам, такой спрос позволит расширить список городов вылета, поставить рейсы в Анталью из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Аханова сообщила, что россияне по-прежнему предпочитают отели у моря по системе «все включено», средний чек составил 40 000 руб. на человека.

До 28 августа авиасообщение между Россией и Турцией было ограничено: авиакомпании двух стран выполняли только регулярные рейсы, тогда как чартерные были запрещены. Туроператоры также не могли продавать путевки в Турцию. Это одна из санкционных мер, принятых Россией после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым ВВС Турции 24 ноября прошлого года.