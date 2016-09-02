Правительство отказалось повышать налоги для нефтяников

Правительство не одобрило инициативу Минфина увеличить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Пока предложения Минфина не одобрены на правительственном уровне, потому что они требуют детальных расчетов, обсуждения. В том числе последствий и для инвестиций нефтяного сектора, и на цены на бензин», – сказал Дворкович.

Ранее «Ведомости» сообщали, что Минфин разработал дополнительный пакет налоговых изъятий в 2017 г. По данным трех федеральных чиновников и участника обсуждений из отрасли, всего в 2017 г. будет изъято 320 млрд руб.: единоразовое повышение налогов на нефтяные компании, которое должно было действовать только в 2016 г., будет продлено, и это даст 200 млрд, а 100 млрд соберут с «Газпрома». С него же хотят взять еще около 70 млрд – выходит 370 млрд руб. Но налоговая реформа в нефтяной отрасли (введение налога на добавленный доход, НДД) лишит Минфин 50 млрд, всего выйдет 320 млрд руб.