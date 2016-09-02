Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 2 сентября 2016 года

Политика

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во Владивостоке начали переговоры о спорной территории Курильских островов. Для Абэ это один из приоритетных вопросов, и недавно он изменил тактику и начал предлагать России инвестиции и усиление экономического сотрудничества читать на FT.com

Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в «критическом» состоянии, объявило в пятницу правительство. Но есть слухи, что он уже мертв. Это создает политическую неопределенность в стране, потому что Каримов занимает пост президента с тех пор, как она стала независимой в 1991 г. читать на FT.com

Сотни тысяч венесуэльцев вышли в четверг на улицы Каракаса с требованием провести референдум об отставке президента Николаса Мадуро читать на FT.com читать на WSJ.com

Экономика

Работающие на развивающихся рынках инвесторы начинают покидать Китай из-за опасений по поводу долга местных компаний. По оценкам S&P, в 2015 г. он был самым высоким в мире и составлял $17,8 трлн, или 171% ВВП читать на FT.com

МВФ в четверг призвал лидеров стран G20, которые на выходных проведут саммит в Китае, предпринять все обещанные меры для ускорения экономики. МВФ дал понять, что в октябре может снизить прогноз глобального экономического роста читать на WSJ.com читать на FT.com

Индустрия

Банкротство Hanjin Shipping создаст проблемы ее клиентам и другим контейнерным перевозчикам, поскольку сбивается график поставок. При этом вся отрасль сейчас страдает из-за избытка предложения читать на FT.com

Решение Сеула прекратить поддержку Hanjin Shipping, крупнейшего контейнерного перевозчика страны, свидетельствует о том, что он теперь занимает более жесткую позицию по отношению к проблемным компаниям читать на WSJ.com

Автомобили

Германия попросила Еврокомиссию помочь ей решить спор с Fiat Chrysler по поводу предположительного использования концерном устройства для занижения вредных выбросов во время тестов. Об этом свидетельствует письмо, с которым ознакомилась WSJ читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в пятницу прекратили снижаться после того, как президент России Владимир Путин призвал нефтедобывающие страны договориться об ограничении уровня добычи читать на WSJ.com

BP заключила уже второе соглашение о разведке сланцевого газа в Китае. Но Royal Dutch Shell и ConocoPhillips ранее отказались от инвестиций в китайский сланцевый газ из-за сложностей с его добычей читать на FT.com

Финансы

Глобальный объем операций на валютном рынке в этом году снизился впервые с 2001 г., выявило исследование Банка международных расчетов. Это признак того, что банки и хедж-фонды снизили свою активность на фоне ужесточения регулирования. При этом юань стал самой торгуемой валютой развивающихся стран, а Лондон уступил часть своей доли азиатским рынкам читать на FT.com читать на WSJ.com

Представители крупнейших банков США рассматривают возможность подачи иска против ФРС с целью заставить ее внести изменения в ежегодные стресс-тесты читать на WSJ.com

После того как ЕЦБ начал скупать корпоративные облигации, их доходности опустились. Поэтому некоторые инвесторы стали продавать эти облигации, чтобы перейти на американский рынок, где доходности таких бумаг выше читать на WSJ.com

Приток инвестиций в акции финансовых организаций США в последнюю неделю августа был самым сильным с ноября 2015 г. Это связано с ожиданиями, что ФРС США повысит процентные ставки в этом году читать на FT.com

Инвесткомпания Vanguard с начала года привлекла уже около $200 млрд, благодаря чему может побить свой прошлогодний рекорд по притоку инвестиций. Под ее управлением находится сейчас $3,8 трлн читать на FT.com

В Европе малый и средний бизнес все чаще обращается за займами к инвесткомпаниям, а не банкам. Но есть опасения, что у таких кредиторов не хватает опыта для оценки рисков читать на FT.com

Технологии

Еврокомиссия в четверг одобрила слияние в Италии мобильных операторов Three Italia и Wind, принадлежащего Vimpelcom. Эта сделка очень важна для того, чтобы улучшить баланс Vimpelcom, рассказал в интервью FT его гендиректор Жан-Ив Шарлье читать на FT.com

Samsung объявил глобальный отзыв новых флагманских смартфонов Galaxy Note 7 из-за дефекта их аккумуляторов, которые могут взорваться во время зарядки читать на FT.com читать на WSJ.com

В четверг на космодроме во Флориде взорвалась ракета Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX. Причины взрыва пока неизвестны, и этот инцидент создает дополнительные проблемы SpaceX, стремящейся получить контракты на коммерческие космические запуски читать на WSJ.com читать на FT.com

В результате взрыва ракеты Falcon 9 также был уничтожен спутник Facebook, что мешает ее планам обеспечить доступом в интернет удаленные уголки Земли читать на WSJ.com

HP Enterprise надеется привлечь до $10 млрд за счет продажи подразделения, занимающего разработкой программного обеспечения. Эта сделка поможет оставить в прошлом ее неудачную покупку компании Autonomy за $11 млрд, но необходимо найти покупателя читать на WSJ.com читать на FT.com

Qualcomm представила прототип шлема виртуальной реальности, для работы которого не требуется соединение с персональным компьютером или смартфоном. Всего двумя неделями ранее аналогичное устройство продемонстрировал ее конкурент Intel читать на FT.com

Венчурные фонды Andreessen Horowitz хоть и показывают хорошие результаты, но все же уступают результатам таких элитных венчурных инвесторов, как Sequoia Capital, Benchmark и Founders Fund, удалось выяснить WSJ читать на WSJ.com

Котировки акций инкубатора стартапов Rocket Internet в пятницу сильно опустились из-за того, что его убыток в первом полугодии резко вырос до 617 млн евро. Это произошло из-за списаний стоимости стартапов в его портфеле читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Власти Китая начали антимонопольное расследование в отношении слияния сервиса по вызову водителей Didi Chuxing и местного подразделения Uber читать на WSJ.com

Из-за Brexit британские фермеры могут столкнуться с нехваткой работников, так как на местных фермах работают в основном граждане других стран ЕС. Поэтому фермеры стремятся заменить ручной труд автоматизацией читать на WSJ.com

Неизвестный осведомитель на этой неделе получил вознаграждение в размере $22,4 млн от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). При этом регулятор не раскрывал, что речь идет о деле Monsanto, урегулированном ранее в этом году. Но осведомитель раскрыл это, чтобы заставить SEC начать расследование о роли аудитора Deloitte в этом деле читать на FT.com

Американские ритейлеры, у которых сейчас важный период пополнения складских запасов перед праздничным сезоном, попросили правительство США помочь им решить проблемы, вызванные банкротством грузоперевозчика Hanjin Shipping читать на WSJ.com

Wal-Mart планирует сократить около 7000 сотрудников бэк-офиса, чтобы повысить эффективность операций читать на WSJ.com

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