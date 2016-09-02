Медведев: Урожай в этом году может быть самым высоким за всю историю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с работниками села заявил, что урожай в этом году может быть самым высоким за всю историю. «В целом по стране сбор урожая идет, кое-где он закончился. У нас, в общем, в этом году очень неплохие виды на урожай... Можем рассчитывать на весьма приличные результаты, может быть, не хочу заранее предвосхищать, но это будут результаты такого высокого уровня за последние десятилетия, а так даже, может быть, за всю историю, потому что по целому ряду регионов, если говорить о растениеводстве, о зерновых, урожай, который получен, он, по сути, беспрецедентный, никогда такого не было», - сказал премьер.

Ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сообщил, что урожай зерновых ожидается на уровене не менее 110 млн т, а при хорошей погоде можно рассчитывать и на 113-116 млн. По данным на 1 сентября, было убрано 68,9% всех зерновых и зернобобовых культур. Было намолочено 92,2 млн т зерна (в 2015 г. - 72 млн т).

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