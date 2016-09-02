Улюкаев: Продажа19,5% «Роснефти» принесет бюджету около 700 млрд рублей

Продажа 19,5% акций «Роснефти», принадлежащих госхолдингу «Роснефтегаз», всегда была приоритетным приватизационным проектом независимо от намерений государства в отношении пакета «Башнефти», сказал министр экономики Алексей Улюкаев.

«Роснефть» всегда была в приоритете, потому что она больше, дороже, ценнее для бюджета», - заявил министр в интервью «РБК ТВ» на полях Восточного экономического форума.

«Это порядка 700 млрд руб. (чуть менее $11 млрд по текущему курсу), которые можно таким образом получить для целей исполнения бюджетных обязательств», - сказал Улюкаев.

Президент России Владимир Путин в интервью, которое опубликовало Bloomberg, сообщил, что продажа госпакета акций «Роснефти» может состояться в этом году.

Сделка стоимостью до $11 млрд будет реализована, если правительство вместе с руководством «Роснефти» смогут найти «соответствующих стратегических инвесторов», заметил президент России. «Правительству России не нужно держать такой большой пакет, и мы не отказываемся от своих планов. Вопрос не в том, хотим мы этого или нет, а в том, стоит это делать или нет и в какой момент», - сказал Путин (цитаты по Bloomberg).