Минтранс России поддержал отмену льгот на ввоз самолетов старше 12 лет

Минтранс России одобрил инициативу по отмене льгот на ввозимые в Россию самолеты, которые были произведены более 12 лет назад. С таким заявлением выступил рукводитель ведомства Максим Соколов.

«Недавно этот вопрос обсуждался в правительстве, и было определено, что такой планкой станет 12-летний срок», - сказал Соколов в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, на сегодняшний день многие авиаперевозчики эксплуатируют самолеты, средний возраст которых превосходит эту планку, и «здесь основным критерием является эксплуатационная годность конкретного транспортного средства, а не срок или дата выпуска того или иного воздушного судна».

1 сентября «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича с участием представителей Минпромторга, Минтранса и Минэкономразвития обсуждалось таможенное и налоговое регулирование авиационной отрасли. Режим временного ввоза самолетов (50-300 кресел) без уплаты пошлин (7,5–15,7% от стоимости) и НДС (18%) решили продлить до 1 января 2020 г. Льгота не будет распространяться на самолеты старше 12 лет.