Провинция Хэйлунцзян готова утроить транзит грузов через Приморье

Китайская пограничная провинция Хэйлунцзян готова увеличить транзит грузов через порты Приморского края с 23 до 60, а в перспективе до 70 млн т, сообщил заместитель председателя народного правительства провинции Хайтао Ли на сессии «Транзитный потенциал Дальнего Востока: от географии к геоэкономике». Хэйлунцзян поставляет свои грузы - в том числе контейнеры и зерно - с северо-востока Китая в юго-восточные провинции страны. Самый короткий путь - через порты Приморья.

«Мы достигли определённых подвижек в переговорах с Минтрансом России. Объём перевалки планировался в 23 млн т», - напомнил Ли. Но есть перспектива роста, добавил он: грузы из Хэйлунцзяна могут дойти до японских портов, а отрадно - грузы из Японии и Южной Кореи. Так что грузопоток может вырасти до 60 млн т, а в перспективе - до 70 млн т. «Надеемся, что мы вместе с Россией будем работать над обновлением и совершенствованием инфраструктуры», - добавил Ли.

Министерство развития Дальнего Востока планировало, что грузопоток увеличится до 45 млн т к 2030 г. Проекты развития транзита из Китая через порты Приморья - это коридоры «Приморье-1» (Суйфэньхэ - Находка) и «Приморье-2» (Хуньчунь - Зарубино). Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что проект подорожал с 315 млрд руб. До 430 млрд руб.