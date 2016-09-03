Министр промышленности поддержал акциз на сладкие напитки

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров поддержал идею акциза на сахаросодержащие напитки. «Это действительно вредный напиток сам по себе, поэтому если человек хочет пить, а тем более разрешать своим детям пить этот напиток, значит, соответственно, точно можно на данный продукт вводить, поскольку он никак не способствует улучшению здоровья», - заявил министр журналистам.

Мантуров подчеркнул, что речь лишь о вредных продуктах, о натуральных соках речи не идет.

«В принципе, любые предложения, любые нововведения в части фискальной политики должны, конечно же, внимательно анализироваться, рассчитываться», - сказал он, комментируя предложения Минфина по мобилизации доходов бюджета. «Можно решить одновременно и пополнение бюджета, и при этом сохранится развитие - почему же мы против», - добавил министр, говоря о предложении ввести НДС на интернет-торговлю.

По словам Мантурова, чем больше будет доходов в бюджет, тем больше будет возможностей рассчитывать, в том числе, и на развитие промышленности. Тем не менее, нарушать баланс активно развивающейся отрасли в России нельзя.

Минфин предложил ввести акциз на напитки с добавлением сахара и/или других подслащивающих и вкусоароматических веществ в размере 5 руб. за 1 л. Акциз позволит увеличить поступления в бюджет в 2017 г. на 25 млрд руб., в 2018 г. – на 27 млрд руб. и в 2019 г. – на 28 млрд руб., следует из предложений Минфина.