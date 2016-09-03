Сечин: У «Роснефти» будет контроль в СП с Hyundai по постройке танкеров

«Роснефть» и Hyundai создают совместное предприятие по производству танкеров на газомоторном топливе, сообщил руководитель «Роснефти» Игорь Сечин журналистам на Восточном экономическом форуме. «Создается совместное предприятие с Hyundai по проектированию и производству крупнотоннажных танкеров типа Афрамакс на газомоторном топливе», - сказал он. Сечин напомнил, что с 2020 года «при прохождении определенных каналов и проливов это будет обязательное требование».

В ходе форума концерн Hyundai Heavy Industries подписал соглашение с «Роснефтью» о локализации на площадке Дальневосточного центра судоремонта «Звезда» производства крупнотоннажных танкеров типа афрамакс на газомоторном топливе. Проект танкера компания Hyundai внесет в уставный капитал СП со «Звездой».