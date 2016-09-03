Шувалов: Приватизацию «Роснефти» и «Башнефти» можно связать в один проект

Последовательность приватизационных сделок по «Роснефти» и «Башнефти» пока не определена, но одно из предложений - их увязка в единый проект, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов в интервью «России 24» на полях Восточного форума.

«Вы знаете, что мы готовы продавать два актива - "Башнефть» и «Роснефть», пока определяемся в какой степени, и какую компанию сначала, работаем с консультантами», - сказал Шувалов. «Есть у консультантов такое предложение, одно из предложений, чтобы мы рассматривали приватизацию "Башнефти» и «Роснефти» как единое целое, немного по времени разделенное, но как единый проект. Но это один из вариантов. Есть также проекты по приватизации сначала пакета «Роснефти» в 19,5% и потом «Башнефти», и наоборот", - сообщил первый вице-премьер.

По его мнению, для бюджета в нынешних условиях приватизационные сделки выгоднее, чем привлечение заимствований на рынке, но "окончательное решение за президентом". При этом правительство должно добиться "максимального бюджетного эффекта".

Отвечая на вопрос о сроках обеих сделок, Шувалов сказал: «В настоящий момент есть все условия, чтобы приватизационные сделки состоялись. Конъюнктура может немного измениться, и тогда могут быть совершенно другие цифры. Но если условия, в которых мы находимся сейчас, продлятся в течение двух-трех месяцев, мы до конца года в состоянии успешно реализовать эти сделки».

В вышедшем накануне интервью Bloomberg президент России Владимир Путин сказал, что продажа 19,5%-ного госпакета акций «Роснефти» может состояться в этом году.