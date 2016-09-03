Греф: Сбербанк потратил $19 млн на восстановление самолетов от «Трансаэро»

Сбербанк России потратил $19 млн на восстановление самолетов, полученных по залогу от прекратившей свою деятельность авиакомпании «Трансаэро», сообщил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного форума.

«К сожалению, "Трансаэро» так эксплуатировал наши самолеты, что они были абсолютно в непригодном состоянии. Мы потратили $19 млн на восстановление парка этих самолетов. У нас большие претензии к «Трансаэро» в этой части, «Трансаэро» уже банкрот и не существует, а потери мы еще несем«, - сказал Греф. Он уточнил, что последний самолет, полученный от "Трансаэро» Сбербанком, будет передан авиакомпании «Россия» до конца октября 2016 года.

Как сообщалось, 31 августа группа «Аэрофлот», в которую входит авиакомпания «Россия», объявила о появлении в парке очередного самолета - Boeing-777-300. Регистрационный номер самолета - EI-UNP. Согласно открытым источникам, ранее воздушное судно эксплуатировала авиакомпания «Трансаэро».

После прекращения деятельности "Трансаэро" группа "Аэрофлот" согласилась взять у отечественных лизингодателей - "ВТБ Лизинга", "Сбербанк Лизинга" и "ВЭБ-лизинга" (MOEX: VEBL) - самолеты, которые перевозчик эксплуатировал ранее, а также те, которые он собирался взять в лизинг. Речь шла о 36 авиалайнерах, 20 из них, на которых летала "Трансаэро", было решено поставить "России". Остальные, заказанные, но так и не поставленные перевозчику, определили в "Аэрофлот".

Позднее источник "Интерфакса" сообщил, что "Россия" хочет отказаться от 6 самолетов "Трансаэро". В компании ожидали получить все 20 бортов еще до начала лета, чтобы задействовать их в сезон повышенного спроса. Однако на конец июня было получено лишь пять лайнеров (три Boeing-747 и два Boeing-777 от "ВТБ Лизинга" и "Сбербанк Лизинга") - поставку остальных задерживали лизингодатели. К тому времени, когда они поступят, вряд ли их удастся загрузить, объяснял собеседник агентства. С тех пор "Россия" получила еще два Boeing-747 от "ВТБ Лизинга".