РЖД потратит 168 млрд рублей в 2017 году на развитие БАМа и Транссиба

РЖД в следующем году планирует вложить 168 млрд руб. в развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом заявил первый вице-президент компании Александр Мишарин на Восточном экономическом форуме.

«По этому проекту в этом году будет вложено 111 млрд руб., в следующем - 168 млрд руб. с окончанием его к концу 2018 года», - сказал он.

По словам Мишарина, общая стоимость проекта составляет 542 млрд руб. Он будет реализован на принципах государственно-частного партнерства. В рамках проекта создадут 90 станций, будет модернизировано около 5000 км железнодорожных путей.