Минтранс допускает создание авиакомпании на базе парка «Трансаэро»

Руководитель Минтранса России Максим Соколов считает, что возрождение «Трансаэро» невозможно. Однако, по его словам, на базе части авиапарка компании можно создать нового перевозчика. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

«Возродить компанию невозможно в принципе: сертификат эксплуатанта, юридически значимое действие - отзывается один раз и не может быть восстановлен», - пояснил Соколов.

Он напомнил, что сертификат эксплуатанта «Трансаэро» аннулирован. По его словам, новая авиакомпания с использованием части авиапарка «Трансаэро» может быть создана «чьими-то усилиями» или за счёт консолидации различных компаний. «Теоретически это может быть», - заявил Соколов на ВЭФ.

На данный момент в отношении «Трансаэро» введена процедура банкротства.