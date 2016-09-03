На форуме во Владивостоке подписали соглашений на 1,6 трлн рублей

На Восточном экономическом форуме, организованном во Владивостоке, подписали более 150 соглашений о сотрудничестве на общую сумму свыше 1,6 трлн руб., передает «Интерфакс».

«Количество подписанных соглашений на 17:00 3 сентября - 152 на сумму 1,63 трлн руб. По графику подписаний планируется заключение еще 49 соглашений на 132 млрд руб. Всего 201 соглашение на сумму 1,76 трлн руб.», - заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Самые крупные из подписанных - соглашение о намерениях в реализации проекта «Амурский газохимический комплекс» между Минвостокразвития России и ПАО «Сибур холдинг» (500 млрд руб.), соглашение о строительстве комплекса по производству удобрений в Приморском крае между Фондом развития Дальнего Востока и ЗАО «Национальная химическая группа» ( 370,5 млрд руб.).

Среди значимых соглашений - соглашение между агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Japan Bank for International Cooperation (JBIC) о создании платформы для продвижения ТОР и привлечения японских инвесторов, 2 соглашения между Российско-китайским агрофондом с компаниями «Амур агро холдинг» и «Ратимир».

На форуме присутствовали участники из 56 стран. Делегация Японии прибыла на форум в составе 246 человек, Китая - 227 человек, Кореи - 128 человек.