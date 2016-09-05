Alibaba открывает на своей торговой площадке российский павильон

Китайская Alibaba Group запускает сегодня «российский павильон» на своей основной площадке электронной торговли в Китае - Tmall Global, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора по развитию российского направления AliExpress, гендиректора Alibaba Russia Марка Завадского. Запуск проходит в рамках саммита лидеров G20 в китайском Ханчжоу, где расположена штаб-квартира Alibaba. На площадке действует страновой принцип.

Завадский отмечает, что Россия стала на один уровень с ведущими экспортерами потребительских товаров - Италией, Францией, США. «Прошлым летом на площадке открылся первый российский магазин ABK, сегодня это целый раздел, над развитием которого мы будем работать вместе с Российским экспортным центром (РЭЦ)», - сказал он. По словам Завадского, в «российский павильон» включены один магазин-агрегатор, торгующий российскими импортными товарами и несколько официальных китайских дистрибьюторов российских производителей. Новые бренды, вероятно, будут заходить через магазин-агрегатор, а в случае успеха тестовых продаж начнут открывать собственные магазины в рамках странового раздела, ожидает он.

Первые месяцы работы магазина показали интерес китайцев к российским товарам. На момент запуска, по оценке Завадского, в «российском павильоне» представлено несколько сот товаров от десятков производителей: «Ассортимент широкий - от зубной пасты и шоколада - до машинных масел «Лукойла» и телефонов Yotaphone. Часть поставок этих товаров покупателям будет осуществляться напрямую из России, часть - с территории Китая», - сказал он. Также в павильоне будут представлены туристические продукты, включая поездки в Россию.

Alibaba Group владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, сводя на них покупателей и продавцов и предоставляя им различные сервисы. При этом на Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране, ее сервисами в КНР пользуются более 280 млн человек.