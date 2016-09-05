China Railway до конца 2016 года инвестирует в строительство железных дорог $51 млрд

Корпорация China Railway до конца 2016 г. вложит в строительство железных дорог 345,4 млрд юаней ($51,71 млрд), сообщает ТАСС со ссылкой на доклад корпорации. «В первом полугодии в строительство железных дорог были инвестированы 264,6 млрд юаней ($39,62 млрд). Намеченные на первое полугодие задачи в целом были выполнены», - приводит издание «Цзинцзи цанькао бао» выдержки из доклада.

Правительство Китая намерено в рамках реализации 13-го пятилетнего плана (2016-2020 гг.) вложить 3,8 трлн юаней ($577 млрд) в развитие железных дорог. Ожидается, что к 2020 г. протяженность железных дорог Китая составит 150 000 км против нынешних 120 000 км.

Железные дороги в КНР - важнейший вид транспорта. В 2015 г. китайские поезда перевезли 2,5 млрд пассажиров - на 10% больше, чем годом ранее.