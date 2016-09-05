АФК «Система» и «Роснано» создали фонд прямых инвестиций объемом до $100 млн

Фонд прямых инвестиций Rusnano Sistema объемом до $100 млн создан АФК «Системой» Владимира Евтушенкова и «Роснано», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник и представителя «Системы» Сергея Копытова, подтвердившего информацию. Патнеры участвуют в фонде в равных долях, средства будут направляться по мере финансирования конкретных сделок. По словам Копытова, фонд будет ориентирован на проекты в сфере микроэлектроники, энергоэффективности, робототехники, информационных и коммуникационных технологий.

Закрытие первой сделки ожидается до конца года, рассказал представитель «Роснано». Зампред правления — исполнительный директор УК «Роснано» Борис Подольский, пояснил, что «Роснано» вступило в новую фазу инвестиционного цикла – создание совместных фондов с привлечением средства профессиональных частных инвесторов. «Таким образом, мы будем гораздо более активно способствовать формированию рынка высоких технологий и индустрии private equity»,— отметил он.

Rusnano Sistema будет вкладываться в проекты на разных этапах их реализации – от стартапов до инвестиций в сформировавшиеся компании. Средний размер одной инвестиции в «Системе» оценивают в $5-20 млн. Работа фонда рассчитана на 7 лет с возможностью продления на 3 года.