«Татспиртпром» впервые начал поставки продукции в Перу

Ведущий производитель водки в России госкомпания «Татспиртпром» впервые начала поставки продукции в Перу, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В Республику Перу поступила первая партия продукции "Татспиртпром", продажа водки будут осуществляться в 226 торговых точках крупных транснациональных сетей - "Metro", "Wong", "Tottus", "Plaza Vea" во всех регионах страны", - уточнили в пресс-службе. Исследования алкогольной продукции "Татспиртпрома" на соответствие требованиям Перу прошли успешно, продукция прошла регистрацию в санитарном реестре страны-импортера.

Доля «Татспиртпрома» на рынке по итогам I полугодия 2016 г. составила 17 %. В тройку лидеров также входят «Синергия» (14%) и «РуСт» (10%). В I полугодии 2016 г. «Татспиртпром» произвел 5,8 млн декалитров водки. В 2015 г. общий объем производства «Татспиртпрома» составил 9,4 млн дал алкогольной продукции, выручка по итогам прошлого года составила около 34,6 млрд руб., в 2016 г. компания прогнозирует выручку в 36,8 млрд руб.