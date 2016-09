«Ростех» создаст с лидером китайского карбонового производства инвестфонд объемом до $500 млн

Инвестиционный холдинг «РТ - развитие бизнеса» (100%-ное общество ГК «Ростех») и китайская компания Ingenious Ene-Carbon New Materials Co., Ltd. подписали меморандум о взаимопонимании по реализации инвестиционных проектов в карбоновой сфере, говорится в сообщении инвестхолдинга.

Компании также договорились о создании на паритетных началах управляющей компании, инвестирующей в различные российские и международные проекты, связанные с углеродом. Общий объем фонда составит до $500 млн и будет обеспечен китайскими финансовыми институтами и крупными частными инвесторами.