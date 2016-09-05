Суд удовлетворил иск «Русгидро» к Rusenergo Fund и «Энерго финанс» на 11,4 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы обязал Rusenergo Fund Limited и ООО «Энерго финанс» выплатить «Русгидро» 1,38 млрд руб. долга по векселям, в том числе 6,9 млрд руб. основного долга. Представители ответчиков на заседании суда отсутствовали.

Как пояснили в пресс-службе «Русгидро», речь идет о вексельной задолженности. В декабре 2009 г. «Русгидро» поменяла дисконтные долгосрочные (на 4,66 млрд руб.) и краткосрочные (на 2,22 млрд руб.) векселя ФК «Открытие» на процентные векселя ООО «Энерго финанс» на сумму 6,899 млрд руб. с процентной ставкой 13% годовых. Бумаги обеспечены вексельным поручительством Rusenergo Fund Ltd.