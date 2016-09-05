«Ренова» подтвердила факт обысков в компании

«Ренова» подтвердила факт обысков в компании, а также в офисе «Т Плюс». Следственные действия связаны с деятельностью энергокомпании в Коми, сообщил «Интерфаксу» официальный представитель группы Андрей Шторх.

"Компания настроена на конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами", - сказал он, добавив, что «Ренова» и «Т Плюс» работают в обычном режиме.

«Т Плюс» входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга и его партнеров.

Издание Legal Report сообщает, что обыски в «Ренове» могут быть связаны с поручением президента разобраться в ситуации вокруг Воркутинской ТЭЦ.

Ранее президент Владимир Путин поручил «пресечь разгильдяйство и жульничество» в ситуации с энергоснабжением Воркуты и близлежащих населенных пунктов. Критическая ситуация с энергоснабжением региона сложилась из-за аварийной ситуации на Воркутинской ТЭЦ-2 (мощность – 270 МВт), говорил в среду на встрече с Путиным врио главы Республики Коми Сергей Гапликов. В июне 2016 г. из-за очередной аварии на этой станции «Системный оператор» ввел в Коми особый режим электроснабжения, учитывающий высокие риски его нарушения. На тот момент на ТЭЦ-2 работали только два из девяти котлов. Это обеспечивало региону лишь 50 МВт мощности из необходимых 120–140 МВт.