Управляющий директор «Реновы» и гендиректор «Т Плюс» доставлены на допрос - «Интерфакс»

Генеральный директор компании «Т Плюс» (входит в группу «Ренова») Борис Вайнзихер и управляющий директор «Реновы», Евгений Ольховик доставлены на допрос по делу о крупных взятках бывшему руководству республики Коми, их процессуальный статус будет определен позднее, сказал «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

«Вайнзихера и Ольховика допрашивают по делу о крупных взятках в Коми. Их процессуальный статус будет определен позднее», - сказал собеседник агентства.

Ольховик - миноритарий группы «Ренова», партнер ее основного владельца Виктора Вексельберга.

Сегодня СКР провел обыски в «Т плюс» по делу о крупных взятках прежнему руководству Коми. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС, реорганизовано, правопреемником является ПАО «Т плюс»), подозреваемых в даче взятки в особо крупном размере. Следственные действия, проводимые в связи с работой компании «Т плюс» в Республике Коми, касаются не столько текущей деятельности энергокомпании в регионе, сколько периода, когда республику возглавляла команда бывшего губернатора Вячеслава Гайзера, сообщил официальный представитель группы «Ренова» Андрей Шторх.