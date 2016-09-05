СКР подтвердил задержание топ-менеджера и совладельца «Реновы»

Генеральный директор компании «Т плюс» (входит в группу «Ренова») Борис Вайнзихер и управляющий директор «Реновы» Евгений Ольховик задержаны по делу о крупных взятках бывшему руководству республики Коми, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя Следственного комитета России (СКР) Владимира Маркина. По словам Маркина, следствие устанавливает местонахождение еще одного руководителя «Т плюс».

Ранее в понедельник агентство сообщало, что топ-менеджеры «Реновы» доставлены на допрос, а их процессуальный статус будет определен позднее.

Ольховик - миноритарий группы «Ренова», партнер ее основного владельца Виктора Вексельберга. В 2010-2012 гг. он был генеральным директором КЭС-холдинга.

5 сентября СКР провел обыски в «Т плюс» по делу о крупных взятках прежнему руководству Коми. «Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств составила более 800 млн руб.», - сообщил СКР. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС, реорганизовано, правопреемником является ПАО «Т плюс»), подозреваемых в даче взятки. Следственные действия, проводимые в связи с работой компании «Т плюс» в Республике Коми, касаются не столько текущей деятельности энергокомпании в регионе, сколько периода, когда республику возглавляла команда бывшего губернатора Вячеслава Гайзера, сообщил официальный представитель группы «Ренова» Андрей Шторх.