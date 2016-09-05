«Газпром» увеличил заявку на транзит газа через Украину в Европу на 20%

«Газпром» в понедельник увеличил заявку на транзит газа через Украину в Европу на 20% - до 282 млн куб. м в сутки, говорится в сообщении «Нафтогаза».

Уровень заявки в несколько раз превышает предусмотренный контрактом между «Газпромом» и «Нафтогазом», отмечается в сообщении.

"Украина выполнит эту заявку в полном объеме", - также говорится в сообщении.

Увеличение транзита через Украину может быть связано с остановкой на ремонт газопровода Opal, который соединяет «Северный поток» с газотранспортными мощностями Германии и стран Центральной Европы.