Анонс «Ведомостей» на 6 сентября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

у 74% российских компаний повысилась производительность труда;

китайские смартфоны заняли не менее 30% отечественного рынка;

способные общаться с человеком программы (боты) меняют способ использования смартфонов;

триллер «Не дыши» окупил свой бюджет уже впятеро.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: производителей йогуртов ждут перемены на крупнейших рынках, рассказал в интервью председатель правления Danone Франк Рибу.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».