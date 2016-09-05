Анонс «Ведомостей» на 6 сентября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
у 74% российских компаний повысилась производительность труда;
китайские смартфоны заняли не менее 30% отечественного рынка;
способные общаться с человеком программы (боты) меняют способ использования смартфонов;
триллер «Не дыши» окупил свой бюджет уже впятеро.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: производителей йогуртов ждут перемены на крупнейших рынках, рассказал в интервью председатель правления Danone Франк Рибу.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».