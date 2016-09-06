Bayer увеличил цену предложения о покупке Monsanto

Немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer AG повысила цену покупки американского производителя гербицидов и генетически модифицированных семян Monsanto до $127,5 за акцию. Об этом сообщается в пресс-релизе немецкого концерна.

Bayer подчеркивает, что готов заплатить эту сумму только при условии полного слияния. Таким образом, немецкий концерн увеличивает стоимость одной акции на $2,5. В пресс-релизе отмечается, что переговоры по заключению сделки имеют «продвинутый» статус. Если сделка состоится, объединенная компания станет лидером на мировом рынке агрохимии.

Ранее Monsanto, по данным Reuters, отвергла предложение германского химического концерна Bayer о покупке за $62 млрд. По словам источников, претензии Monsanto касаются не смысла и структуры сделки, а объявленной суммы.

Bayer надеется, что объединенный бизнес выиграет от опыта Monsanto в производстве семян и широкой линейки продуктов Bayer для защиты растений. Также сделка позволит Bayer удовлетворить спрос фермеров, которым приходится повышать производительность, чтобы прокормить около 10 млрд человек во всем мире к 2050 г., отмечал Bloomberg.