Рейсы British Airways задерживаются из-за компьютерного сбоя

Рейсы авиакомпании British Airways задерживаются из-за компьютерного сбоя в системе регистрации компании, сообщает Reuters.

В аэропортах Сан-Франциско, Вашингтона и Атланты пассажиры рейсов British Airways сообщили в социальных сетях, что они ждали в очереди на регистрацию по нескольку часов. Компания сообщила, что регистрация в лондонских аэропортах «Хитроу» и «Гатвик» может занимать больше времени, чем обычно. British Airways в связи с этим советует регистрироваться онлайн.

На сайте авиакомпании говорится, что команда разработки занимается решением проблемы.