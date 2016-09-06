Американская Delta Air Lines прекратила полеты в Россию

Американская авиакомпания Delta Air Lines с 7 сентября прекратит прямые перелеты между Россией и США, сообщает RNS со ссылкой на российское представительство перевозчика.

Последний прямой рейс Delta по указанному маршруту вылетит из московского аэропорта «Шереметьево» 6 сентября. Ожидается, что прямые рейсы компании между Россией и США возобновятся в мае 2017 г.

В настоящее время единственным перевозчиком, совершающим рейсы из Москвы в Нью-Йорк, после ухода Delta Airlines останется «Аэрофлот». «Аэрофлот» также совершает полеты в Лос-Анджелес.

Delta Air Lines в декабре 2015 г. до мая 2016 г. уже фактически уходила из России в связи с уменьшением пассажиропотока.