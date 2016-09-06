ФАС оштрафовала на 68 млн рублей участников сговора при закупке самолетов для Чукотки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала на 68 млн руб. участников сговора о закупке самолетов для Чукотки, говорится в сообщении ведомства.

В частности, за заключение антиконкурентного соглашения ФАС оштрафовала ГУП ЧАО «Чукотснаб» на 58 млн руб., ГП ЧАО «Чукотавиа» на 2,2 млн руб., ООО «Авиационная корпорация «Витязь» на 7,4 млн руб. и ООО «Чукотка-лизинг» на 440 000 руб.

В прошлом году ведомство признало эти компании и департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа виновными в заключении антиконкурентного соглашения при подготовке и проведении закупок самолетов госпредприятиями Чукотки.

Была реализована схема закупки и перепродажи самолетов, при которой победитель аукциона и поставщик товара были предопределены заранее, а конечная цена закупки воздушных судов возросла более чем на 300 млн руб., уточняет ФАС.