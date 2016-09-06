General Electric купит две европейские компании в сфере 3D-печати за $1,4 млрд

Американский концерн General Electric Co. объявил о приобретении за $1,4 млрд двух европейских компаний, специализирующихся на 3D-печати. Как говорится в сообщении GE, концерн покупает шведскую Arcam AB и германскую SLM Solutions Group AG.

По оценкам отраслевых экспертов, сделка свидетельствует о планах GE расширить присутствие в сфере выпуска компонентов для воздушных судов, что может усилить давление на такие компании отрасли, как Roll-Royce Holdings Plc и United Technologies Corp., пишет MarketWatch.

И Arcam, и SLM Solutions работают с технологиями аддитивного производства, позволяющими выпускать металлические детали, которые, например, используются в авиатурбинах.

GE уже использует технологии 3D-печати для производства топливных форсунок новых реактивных двигателей LEAP.

Акции SLM Solutions подорожали на торгах во вторник на 38,9%, Arcam - на 53%.