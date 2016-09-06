Медведев: Льготная ставка по кредитам аграриям должна заработать к 2017 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что льготная ставка по кредитам аграриям в 5% должна заработать к 2017 г. «Необходимо предусмотреть в рамках бюджетного финансирования создание условий для льготного кредитования по ставке не более 5% годовых... В 2017 г. мы этот механизм должны сделать работающим», – сказал премьер. Он отметил, что средства на краткосрочное кредитование для проведения сезонных работ должны быть заложены в бюджет.

Медведев также отметил, что необходимо продолжать программу мелиорации земель сельхозназначения. «Кроме того, есть интерес предпринимателей к инвестпроектам. Их в Минсельхозе сейчас достаточно много: почти 150 по самым различным направлениям – от молочных комплексов до оптово-распределительных центров», – добавил премьер.

Еще одним важным направлением, по словам Медведева, является развитие науки в АПК. Он заметил, что эта тема будет отдельно обсуждаться на других совещаниях и на правительственной комиссии.