Анонс «Ведомостей» на 7 сентября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что:

российский фондовый рынок демонстрирует оптимизм;

Китай растит космического конкурента Илону Маску;

избирательная кампания в Думу стала одной из самых скучных.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: треть россиян уверена, что легко справится со своей работой за 6-часовой рабочий день

и статью на полосе «Комментарии»: какого политического эффекта ждать от новых масс медиа.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».