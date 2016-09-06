Анонс «Ведомостей» на 7 сентября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что:
российский фондовый рынок демонстрирует оптимизм;
Китай растит космического конкурента Илону Маску;
избирательная кампания в Думу стала одной из самых скучных.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: треть россиян уверена, что легко справится со своей работой за 6-часовой рабочий день
и статью на полосе «Комментарии»: какого политического эффекта ждать от новых масс медиа.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».