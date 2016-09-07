В «Ленэнерго» проходят обыски – «Фонтанка»

Сотрудники Следственного комитета Санкт-Петербурга и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону проводят обыски в головном офисе ПАО «Ленэнерго». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники. По данным издания, следственные мероприятия начались в службе безопасности предприятия. Также обыски проходят по месту жительства «одного из ключевых сотрудников» службы безопасности.

Как уточняет «Фонтанка», обыски проходят в рамках недавно возбужденного уголовного дела по ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия).