Песков: У Путина не было отдельной встречи с Вексельбергом накануне обысков в «Т плюс»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что у президента не было отдельной встречи с Виктором Вексельбергом накануне обысков в компании «Т плюс» по делу о взятках и задержания топ-менеджеров.

«Отдельной встречи с Вексельбергом не было. Вексельберг принимал активное участие в работе Восточного экономического форума, он участвовал и в нескольких двухсторонних встречах. Имеется в виду, что он участвовал в российской делегации в переговорах с президентом Южной Кореи. Опосредованное общение имело место, но отдельных встреч не было», - сказал Песков.

По версии следствия, уволенный в понедельник гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, будучи гендиректором «КЭС-холдинга» (ныне «Т плюс», входит в «Ренову» Виктора Вексельберга), мог давать взятки чиновникам Коми в обмен на выгодные тарифы на тепло- и электроэнергию и другие льготы и преференции. Двое других подозреваемых – гендиректор «Т плюса» Борис Вайнзихер и совладелец «Реновы» Евгений Ольховик – уже этапированы в Сыктывкар. В суд уже поступило ходатайство об их аресте.