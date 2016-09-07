Киев хочет запретить российским Ан-124 летать за границу

Президент украинского авиастроительного предприятия «Антонов» Александр Коцюба заявил, что Киев намерен ввести запрет на полеты российских Ан-124 за границу, если Россия откажется от сервисных услуг разработчика. «Они могут у себя внутри страны корректировать эти правила, законы, как угодно. Другой вопрос, что мы как разработчик имеем право поставить запрет на полеты их самолетов вне России», – заявил Коцюба. По его словам, владельцы лайнеров в последнее время «делают активные попытки» отказаться от технического сопровождения со стороны украинского предприятия.