ОСК подписала контракт на шесть подлодок «Варшавянка» для Тихоокеанского флота

Минобороны России и «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) подписали в среду контракт на строительство серии из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 (модернизированная «Варшавянка») для Тихоокеанского флота.

Всю серию подлодок будут строить «Адмиралтейские верфи» (входят в ОСК). Особенностью субмарин проекта 636.3 является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ», а также обновленным радиоэлектронным оборудованием. Шесть субмарин проекта 636.3 для ТОФ планируется построить с 2018 по 2021 год. Ожидается, что с 2019 года флоту будут передаваться по две лодки в год.

В настоящее время "Адмиралтейские верфи" завершают строительство двух серий из шести подлодок каждая - одна проекта 636 для ВМС Вьетнама и другая - проекта 636.3 - для Черноморского флота (ЧФ) России. Ещё две лодки проекта 636 строятся для ВМС Алжира.