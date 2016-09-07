Суд арестовал совладельца ГК «Ренова» Евгения Ольховика

Сыктывкарский суд арестовал до 5 ноября совладельца группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика, задержанного в Москве по делу о крупных взятках. Таким образом, судья удовлетворил ходатайство следователя об аресте подозреваемого на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме.

Напомним, Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении нынешнего гендиректора «Т плюса» (входит в группу «Ренова» Вексельберга) Бориса Вайнзихера и двух его предшественников – председателя совета директоров энергокомпании, управляющего директора группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика и гендиректора «Вымпелкома» Михаила Слободина.