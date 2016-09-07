Правительство остановило раздачу участков на арктическом шельфе

Правительство ввело мораторий на предоставление недропользователям новых участков на арктическом шельфе, заявил министр природных ресурсов Сергей Донской.

«В условиях макроэкономической нестабильности правительством принято решение о введении временного моратория на предоставление в пользование новых участков недр на континентальном шельфе», - сказал Донской в среду на встрече президента Владимира Путина с членами правительства. Это, по его словам, позволит компаниям сфокусироваться на исполнении уже взятых обязательств, оптимально распределить финансовые ресурсы для геологоразведки.

«Одновременно в целях конкретизации обязательств недропользователей Роснедра завершают актуализацию лицензий, учитывая реализуемые в регионе инфраструктурные проекты», - сказал Донской.

По состоянию на 1 августа 2016 г. в пределах арктической зоны действуют 248 лицензий на пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи твёрдых полезных ископаемых, а на шельфе арктической зоны геологоразведочные работы на нефть и газ ведутся на 75 лицензионных участках общей площадью 1,3 млн кв. км.