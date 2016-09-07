Улюкаев попросил Путина распространить на Арктику режим ТОРов и свободных портов

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой распространить с 2017 г. на Арктику режим ТОРов (территорий опережающего развития) и свободных портов.

«Для того чтобы максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы, предлагается использование тех форм поощрения развития, которые существуют - свободный порт и территории опережающего развития, индустриальные парки и т. д.», - сказал Улюкаев.

Президент в свою очередь ответил, что «мы и так эти особые условия распространим на всю страну», но «тогда нам нужно будет для Дальнего Востока делать еще что-то, потому что нам нужно, чтобы этот абсолютный приоритет развития Дальнего Востока был привлекательным для участников экономической деятельности».

Улюкаев парировал, что это и есть магистральный путь развития. «И второе - это режим свободного порта, который опять на Дальнем Востоке работает, во Владивостоке еще на пять портов Дальнего Востока распространяется, на опорные порты Северного морского пути», - добавил он.