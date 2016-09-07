В офисе «МРСК Волги» в Саратове проходят обыски

Полиция в среду провела выемку документов в центральном офисе ПАО «МРСК Волги» в Саратове, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах региона.

«В офисе "МРСК Волги" сейчас идет обыск. Изымаются в том числе финансовые документы. Обыск проводит не местная полиция, а окружная и из Москвы. Пока никто не задержан», - сказал собеседник агентства.

«Интерфаксу» пока не удалось получить комментарий в ГУ МВД региона.

В свою очередь начальник департамента по связям с общественностью «МРСК Волги» Юлия Усова подтвердила агентству факт обыска.

«Проверка в "МРСК Волги" проводится в связи с имевшей место налоговой проверкой за 2011-2012 гг., по итогам которой налоговый орган признал неправомерным отнесение на расходы по налогу на прибыль организаций части затрат», - сообщила Усова.

ПАО «МРСК Волги» объединяет электросетевые активы республик Мордовия и Чувашия, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Доля ПАО «Российские сети» в уставном капитале компании составляет 67,6%.