Главы Минэнерго России и Украины договорились о встрече 21 сентября

Представители России и Украины договорились о встрече 21 сентября в Минске на уровне руководства Минэнерго. Об этом сообщил в среду, 7 сентября, журналистам в Минске представитель действующего председателя ОБСЕ в контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик.

По его словам, во время этой встречи стороны обсудят вопросы восстановления линий электропередачи, поврежденных во время боевых действий в Донбассе, отмечает «РИА Новости».

В среду в Минске прошли заседания контактной группы по Украине и ее тематических подгрупп. Во время них Сайдик заявил, что в четверг, когда он прибудет в Москву из Минска, он намерен услышать планы России по работе в контактной группе по Украине.

8-9 сентября Сайдик должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Представитель ОБСЕ подчеркнул, что это будет первый его визит в Москву в течение более чем года.

Он добавил, что к настоящему моменту «есть новые идеи, подходы» к дальнейшему процессу мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. «Надеюсь, они будут иметь эффект», - заключил дипломат (цитата по «Интерфаксу»).