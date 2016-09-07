Борис Вайнзихер тоже арестован по делу «Т плюс»

Сыктывкарский городской суд постановил заключить под стражу генерального директора энергокомпании «Т плюс» Бориса Вайнзихера на два месяца - до 6 ноября - по делу о взятках руководству Коми. Об этом сообщило агентство RNS. Адвокаты Вайнзихера намерены обжаловать его арест.

Ранее в среду на заседании, проходившем в закрытом режиме, на два месяца был арестован миноритарий, управляющий директор «Реновы» и председатель совета директоров принадлежащей ей «Т плюс» Евгений Ольховик. Третий фигурант дела, экс-гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, объявлен в федеральный розыск.