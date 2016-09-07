Анонс «Ведомостей» на 8 сентября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

6% москвичей подрабатывают во время обеденного перерыва;

Apple и Samsung прошли экспертизу, у чьих смартфонов лучше потребительские качества;

мировой рекорд в области ВВП готовится поставить Австралия.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: о будущем IKEA в России рассказал гендиректор IKEA Centers Russia Милен Генчев

и статью на полосе «Комментарии»: о забывчивости Владимира Путина.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».