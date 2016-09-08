Дворкович не уверен, что новая система налогообложения нефтяной отрасли заработает в 2017 году

Новая система налогообложения нефтяной отрасли вряд ли заработает в будущем году, сообщил журналистам вице-премьер России Аркадий Дворкович.

«Не знаю. В принципе возможно, что закон будет принят, но я не уверен, что заработает в следующем году, потому что нужно будет подзаконные акты еще принять», - сказал он, отвечая на вопрос, заработает ли новая система в 2017 г.

Дворкович добавил, что дал месяц на доработку подзаконных актов.

Минфин и Минэнерго продолжительное время обсуждают новую систему налогов для нефтяной отрасли. Минэнерго ранее предлагало уже в 2016 г. заменить НДПИ налогом на финансовый результат (НФР) на выработанных месторождениях, где высокая себестоимость добычи делает разработку низкорентабельной. Министерство предлагало протестировать новый налог в течение 3-5 лет на нескольких пилотных месторождениях, после чего принять решение о целесообразности распространения налога на всю отрасль.

Противником НФР выступал Минфин, который разработал собственный законопроект о введении налога на добавленный доход (НДД). При этом Минфин выступал против тестирования налоговых новаций на отдельных месторождениях, настаивая на распространении новой системы на всю нефтяную отрасль сразу.

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