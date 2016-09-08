«ВТБ 24» и Тверская область подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве

Банк «ВТБ 24» и правительство Тверской области подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент - председатель правления банка Михаил Задорнов и врио губернатора региона Игорь Руденя. Соглашение подразумевает сотрудничество в развитии ипотечного кредитования, а также в вопросах поддержки малого бизнеса. «Сейчас регион наращивает объемы ввода жилья. Ипотекой мы готовы поддержать спрос на него и строительную отрасль в целом. Второе – это малый бизнес», – сказал Задорнов.

Руденя в свою очередь отметил, что политика и концепция развития банка отвечают в полной мере стратегии развития региона. «Это развитие среднего и малого бизнеса, повышение качества и доступности банковских услуг для населения. Соглашение расширяет присутствие банка на территории региона, что отразится на увеличении поступающих в областной бюджет налогов», – подчеркнул врио губернатора.

Документ также предусматривает совместное развитие инвестиционной привлекательности Тверской области, реализацию зарплатных проектов и создание новых рабочих мест за счет расширения сети офисов.