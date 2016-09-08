Анонс «Ведомостей» на 9 сентября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
за 10 лет инфляция съела накопления будущих российских пенсионеров;
американские компании думают отказаться от ежегодной индексации зарплат.
«Вымпелкому» снова грозит кадровая чехарда.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как зарабатывают на рынке мобильных бизнес-приложений в России
и статью на полосе «Комментарии»: почему к средним классам школьники глупеют.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».