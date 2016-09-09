Московское «Динамо» задолжало структурам Ротенберга 75 млн евро – ТАСС

Московский футбольный клуб «Динамо» задолжал структурам Бориса Ротенберга 75 млн евро, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Дефицит бюджета "Динамо" на 2016 г. – свыше 3 млрд руб. Кроме того, клуб должен около 75 млн евро структурам, подконтрольным Борису Ротенбергу, который, будучи президентом "Динамо", финансировал клуб займами», – сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения информации нет, в пресс-службе Ротенберга воздержались от комментариев. Также отказались отвечать на вопросы генеральный директор «Динамо» Сергей Сысоев и член совета директоров клуба, первый зампред банка ВТБ Василий Титов. Борис Ротенберг являлся президентом «Динамо» два года – с 17 июля 2013 г. по 17 июля 2015 г.