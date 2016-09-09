Минфин: Дефицит бюджета можно покрыть внутренними займами

Замминистра финансов России Алексей Лавров заявил, что дефицит бюджета после переноса приватизации «Башнефти» можно покрыть за счет внутренних займов. «Однозначной увязки с тем, что нет приватизации и мы будем покрывать это из резервного фонда, нет. Возможны другие источники покрытия дефицита, в том числе внутренние заимствования», – сказал замминистра.

Напомним, правительство приняло решение отложить продажу госпакета «Башнефти» на неопределенный срок. Провести сделку по приватизации планировалось в сентябре-октябре.

Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак заявлял, что перенос сроков приватизации «Башнефти» не повлияет на программу заимствований России. Средства от приватизации нефтяной компании должны были пойти на покрытие дефицита бюджета. Всего от приватизации в 2016 г. Минфин планировал получить порядка 1 трлн руб.